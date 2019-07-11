"Синара-Девелопмент" восстанавливает объект культурного наследия в Екатеринбурге

В ходе выставки "Иннопром" на стенде Трубной металлургической компании (ТМК) и Группы Синара презентован проект реставрации архитектурного ансамбля бывшего госпиталя Верх-Исетского завода в Екатеринбурге. Осенью здесь откроется новый культурно-выставочный комплекс "Синара Центр".

Как сообщила Накануне.RU руководитель проекта Елена Требенина, комплекс обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения и включен в список памятников культуры народов России.

По её словам, опираясь на исторические чертежи, строители поэтапно восстановили оригинальный архитектурный облик главного корпуса, флигеля, западного и восточного павильонов, построенных в 20-е годы XIX века. Это знаковый ансамбль зданий для города, связавший в свое время Екатеринбург и Верх-Исетский поселок.

В ходе реставрации был проведён большой комплекс работ, позволивший сохранить исторический облик одного из двадцати сохранившихся зданий этого периода в Екатеринбурге. В частности, усилены фундаменты строений, восстановлены кирпичные стены, на кровлях проведено устройство утраченных перекрытий, воссозданы купольные и скатные крыши, оконные и дверные проемы. Комплекс объединяет воссозданная ограда в виде металлической решетки с ромбовидным рисунком и круглых колонн.

"Синара Центр" объединит многофункциональное пространство площадью около 6 тысяч квадратных метров. В современном арт-кластере размесится Sinara Art Gallery. Выставочное пространство оборудовано с учетом современных требований к экспонированию работ музейного уровня. Уже в сентябре здесь будут демонстрироваться два специальных проекта Уральского индустриального биеннале современного искусства.

На территории комплекса, помимо реставрационных работ, построено новое трехэтажное здание в классическом стиле. Здесь предусмотрен уникальный для Екатеринбурга трансформируемый зал на 400 посадочных мест для проведения концертов, антреприз, конференций, презентаций.

"Синара Центр" откроется для посетителей в сентябре 2019 года.