"Синара-Девелопмент" восстанавливает объект культурного наследия в Екатеринбурге

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/arenda/bulldozer/: подробности...
Здесь http://remont.youdo.com/building/insulation/soundproofing/, в Москве.



Общество Свердловская область Уральский ФО
Госпиталь Верх-Исетского завода, Синара центр, проект (2019) | Фото: Накануне.RU

"Синара-Девелопмент" восстанавливает объект культурного наследия в Екатеринбурге

В ходе выставки "Иннопром" на стенде Трубной металлургической компании (ТМК) и Группы Синара презентован проект реставрации архитектурного ансамбля бывшего госпиталя Верх-Исетского завода в Екатеринбурге. Осенью здесь откроется новый культурно-выставочный комплекс "Синара Центр".

Как сообщила Накануне.RU руководитель проекта Елена Требенина, комплекс обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения и включен в список памятников культуры народов России.

Госпиталь Верх-Исетского завода, Синара центр, проект(2019)|Фото: Накануне.RU

Госпиталь Верх-Исетского завода, Синара центр, проект(2019)|Фото: Накануне.RU

По её словам, опираясь на исторические чертежи, строители поэтапно восстановили оригинальный архитектурный облик главного корпуса, флигеля, западного и восточного павильонов, построенных в 20-е годы XIX века. Это знаковый ансамбль зданий для города, связавший в свое время Екатеринбург и Верх-Исетский поселок.

Госпиталь Верх-Исетского завода, Синара центр, проект(2019)|Фото: Накануне.RU

Госпиталь Верх-Исетского завода, Синара центр, проект, Елена Требенина(2019)|Фото: Накануне.RU

В ходе реставрации был проведён большой комплекс работ, позволивший сохранить исторический облик одного из двадцати сохранившихся зданий этого периода в Екатеринбурге. В частности, усилены фундаменты строений, восстановлены кирпичные стены, на кровлях проведено устройство утраченных перекрытий, воссозданы купольные и скатные крыши, оконные и дверные проемы. Комплекс объединяет воссозданная ограда в виде металлической решетки с ромбовидным рисунком и круглых колонн.

Госпиталь Верх-Исетского завода, Синара центр, проект(2019)|Фото: Накануне.RU

Госпиталь Верх-Исетского завода, Синара центр, проект(2019)|Фото: Накануне.RU

"Синара Центр" объединит многофункциональное пространство площадью около 6 тысяч квадратных метров. В современном арт-кластере размесится Sinara Art Gallery. Выставочное пространство оборудовано с учетом современных требований к экспонированию работ музейного уровня. Уже в сентябре здесь будут демонстрироваться два специальных проекта Уральского индустриального биеннале современного искусства.

Госпиталь Верх-Исетского завода, Синара центр, проект(2019)|Фото: Накануне.RU

Госпиталь Верх-Исетского завода, Синара центр, проект(2019)|Фото: Накануне.RU

На территории комплекса, помимо реставрационных работ, построено новое трехэтажное здание в классическом стиле. Здесь предусмотрен уникальный для Екатеринбурга трансформируемый зал на 400 посадочных мест для проведения концертов, антреприз, конференций, презентаций.

Госпиталь Верх-Исетского завода, Синара центр, проект(2019)|Фото: Накануне.RU

Госпиталь Верх-Исетского завода, Синара центр, проект(2019)|Фото: Накануне.RU

"Синара Центр" откроется для посетителей в сентябре 2019 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Синара-Девелопмент" восстанавливает объект культурного наследия в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Синара-Девелопмент, Синара центр, госпиталь Верх-Исетского завода



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров