02 Августа 2020
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

СКР передал в суд дело о гибели уральского мальчика, придавленного скульптурой Бабы-Яги в Ленобласти

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела о гибели восьмилетнего мальчика на территории туристического комплекса в Ленинградской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Трагедия произошла летом 2018 г. Ребенок приехал в Ленинградскую область вместе с семьей из Нижнего Тагила. 23 июня мальчик гулял по парку "Лукоморье". Там на него рухнула деревянная скульптура Бабы-Яги. От полученных травм мальчик скончался.

Уголовное дело было возбуждено следственными органами СК России по Ленинградской области, однако по итогам личного приема представителя потерпевших председателем СК РФ было принято решение о передаче дела в Главное следственное управление.

Во время расследования было установлено, что скульптура принадлежала ООО "Мандроги". Двум его учредителям предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, обвиняемые не обеспечили надлежащее состояние парка скульптур. Свою вину обвиняемые признали.

Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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СКР передал в суд дело о гибели уральского мальчика, придавленного скульптурой Бабы-Яги в Ленобласти

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Теги: уголовное дело, суд, ребенок, смерть



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