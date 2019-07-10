Сургутянина, осужденного в Индонезии на 17 лет, переводят в другую тюрьму

Сургутянин Роман Калашников, который в Индонезии отбывает наказание за контрабанду наркотиков, на странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о закрытии своего тюремного ресторана, передает корреспондент Накануне.RU.

"SoulKitchen прекращает свое существование в самом расцвете сил", - сообщил Калашников, добавив, что он и его команда установили рекорд, за неделю приготовив и продав на территории тюрьмы блюд более чем на $1000

Также югорчанин сообщил, что его переводят в другую балийскую тюрьму, где он, скорее всего, будет отбывать оставшийся срок. По словам Калашникова, там, куда его отправляют, у него не будет возможности пользоваться интернетом и телефоном.

Напомним, югорчанин попался в аэропорту Бали в конце декабря 2016 г., пытаясь провезти в Индонезию 3 кг марихуаны, распределив их в 27 тюбиков из-под зубной пасты. Его приговорили к 17 годам тюрьмы.