В Тюмени молодая мать, спасая своих детей, погибла на пожаре

Следственный отдел по Калининскому округу СКР по Тюменской области проводит доследственную проверку по факту гибели на пожаре молодой женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар произошёл сегодня рано утром, в частном доме, расположенном по адресу ул. Лунёва, 48. Сигнал о возгорании в МЧС поступил в 3.30, на месте пожарные были уже через семь минут. В 4.15 пожар был локализован. После тушения в помещении было обнаружено тело 27-летней женщины. По предварительным данным, она скончалась из-за отравления угарным газом.

Как сообщает СКР, в доме жила семья из четырех человек, в том числе двое детей. Когда начался пожар - все они крепко спали. Возгорание обнаружил супруг погибшей женщины. Он разбил окна и попытался помочь своей семье выбраться из горящего дома. Женщина успела передать детей в окно, а потом потеряла сознание.

В настоящий момент устанавливается причина пожара, среди версий - замыкание электропроводки.