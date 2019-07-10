02 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
пожар, дом (2018) | Фото:СУ СК России по Свердловской области

В Тюмени молодая мать, спасая своих детей, погибла на пожаре

Следственный отдел по Калининскому округу СКР по Тюменской области проводит доследственную проверку по факту гибели на пожаре молодой женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар произошёл сегодня рано утром, в частном доме, расположенном по адресу ул. Лунёва, 48. Сигнал о возгорании в МЧС поступил в 3.30, на месте пожарные были уже через семь минут. В 4.15 пожар был локализован. После тушения в помещении было обнаружено тело 27-летней женщины. По предварительным данным, она скончалась из-за отравления угарным газом.

Как сообщает СКР, в доме жила семья из четырех человек, в том числе двое детей. Когда начался пожар - все они крепко спали. Возгорание обнаружил супруг погибшей женщины. Он разбил окна и попытался помочь своей семье выбраться из горящего дома. Женщина успела передать детей в окно, а потом потеряла сознание.

В настоящий момент устанавливается причина пожара, среди версий - замыкание электропроводки.

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В Тюмени молодая мать, спасая своих детей, погибла на пожаре

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Теги: пожар, мать, дети



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