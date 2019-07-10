Глава подразделения Росстата уволился из-за преждевременной публикации данных об инфляции

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Все мастера Москвы: http://remont.youdo.com/furniture/hauling/sofas/tag/nadomu/, заказать сейчас.
Сколько стоит перекрыть крышу профнастилом? на http://remont.youdo.com/building/roofing/montazh/proflist/.



Происшествия Центральный ФО В России Москва
Росстат (2017) | Фото: sobitiy.ru

Глава подразделения Росстата уволился из-за преждевременной публикации данных об инфляции

Руководитель Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Евгений Сычев уволился после инцидента с преждевременной публикацией данных об инфляции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минэкономразвития.

Решение об увольнении сотрудника Росстата утвердил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По данным ведомства, министра возмутила досрочная публикация данных об инфляции за июнь. Он попросил провести служебное расследование в результате которого выяснилось, что информацию до окончательного подтверждения направило подведомственное учреждение Росстата.

Более того, расследование показало, что подобные случаи происходили и раньше. Чтобы не допускать преждевременной публикации данных об инфляции сейчас разрабатывается регламент подготовки и размещения данных на сайте Росстата для всех подразделений и подведомственных учреждений, с указанием сроков и последовательности публикации информации на различных платформах.

Напомним, 8 июля СМИ со ссылкой на данные Росстата сообщили о том, что впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%. При этом, с января по июнь 2019 года цены выросли на 2,5%. Также известно, что продукты в России дорожают быстрее, чем в Европе, за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%, бензин в годовом выражении подорожал на 7,9%.

В последнее время Росстат неоднократно обвиняли в манипуляциях со статистикой. Так, ведомство нашло "лишние доходы" населения, изменив методологию расчета.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава подразделения Росстата уволился из-за преждевременной публикации данных об инфляции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Росстат, Евгений сычев, увольнение, инфляция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.07.2019 20:41 Мск Россиянам предложили поверить в нулевую инфляцию: данные Росстата

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров