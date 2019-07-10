Глава подразделения Росстата уволился из-за преждевременной публикации данных об инфляции

Руководитель Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Евгений Сычев уволился после инцидента с преждевременной публикацией данных об инфляции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минэкономразвития.

Решение об увольнении сотрудника Росстата утвердил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По данным ведомства, министра возмутила досрочная публикация данных об инфляции за июнь. Он попросил провести служебное расследование в результате которого выяснилось, что информацию до окончательного подтверждения направило подведомственное учреждение Росстата.

Более того, расследование показало, что подобные случаи происходили и раньше. Чтобы не допускать преждевременной публикации данных об инфляции сейчас разрабатывается регламент подготовки и размещения данных на сайте Росстата для всех подразделений и подведомственных учреждений, с указанием сроков и последовательности публикации информации на различных платформах.

Напомним, 8 июля СМИ со ссылкой на данные Росстата сообщили о том, что впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%. При этом, с января по июнь 2019 года цены выросли на 2,5%. Также известно, что продукты в России дорожают быстрее, чем в Европе, за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%, бензин в годовом выражении подорожал на 7,9%.

В последнее время Росстат неоднократно обвиняли в манипуляциях со статистикой. Так, ведомство нашло "лишние доходы" населения, изменив методологию расчета.