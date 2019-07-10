В Нижнем Тагиле задержали мужчину за организацию незаконной миграции

В Нижнем Тагиле следователями отдела полиции № 19 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - организация незаконной миграции. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" сотрудники полиции совместно с коллегами из федеральной службой безопасности установили, что в Тагилстроевском районе города в помещении по улице Балакинская, 1, производится постановка на учет иностранных граждан без их фактического проживания. В рамках расследования уголовного дела сыщики при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали организатора незаконной деятельности.

"Подозреваемым оказался местный 56-летний житель. Он, имея в собственности нежилое помещение по вышеуказанному адресу, с целью извлечения прибыли, при помощи других лиц осуществлял организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем их фиктивной постановки на учет. Таким образом, в нежилом помещении горе-предприниматель зарегистрировал порядка 3 500 тысяч иностранцев", - отметил полковник Горелых.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.