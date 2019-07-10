01 Августа 2020
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Наука и техника Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО В России
ветровая электростанция ветряк (2012) | Фото: Накануне.ru

"Это оружие!" Президент Курчатовского института объяснил слова Путина о вылезающих червяках

Ветровая генерация создает инфразвуковые волны, под воздействие которых попадают живые организмы, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Он прокомментировал слова президента о том, что от "ветряков" гибнут птицы и вылезают из земли червяки, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) президент России Владимир Путин, говоря о современных способах получения энергии, отметил, что использование ветровой генерации также наносит ущерб природе.

"Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли", - сказал Путин.

Владимир Путин на саммите GMIS-2019(2019)|Фото: Накануне.RU

У ветрогенераторов низкая частота вращения - всего лишь несколько герц, но они генерируют инфразвук, рассказал Михаил Ковальчук.

"Инфразвук – это оружие. Если вы хотите сделать сумасшедшими солдат наступающей армии, у вас есть инфразвуковые генераторы. От этого птицы падают и червяки вылезают. Наши органы от этой частоты резонируют, это оружие против человека", - заявил Накануне.RU на полях GMIS президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук.

Он добавил, что Россия в силу своей большой территории может позволить себе использовать ветровые генераторы, устанавливать их нужно в отдалении от населенных пунктов.

"Другой момент связан с изменениями климата, об этом никто не задумывался. Ветер дует с Атлантики на Европу, несет в себе энергию. Вы ее забираете стоящими ветряками, и энергия ветра уже не доходит до континента и мы получаем изменение климата. Вы перевели мощь ветра в электричество, но изменили погоду", - отметил Михаил Ковальчук.

Ученый добавил, что ветровую, как и солнечную энергию нужно использовать "с умом", не нарушая биоту.

Михаил Ковальчук(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Это оружие!" Президент Курчатовского института объяснил слова Путина о вылезающих червяках

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Теги: путин, черви, ветровая генерация



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