"Это оружие!" Президент Курчатовского института объяснил слова Путина о вылезающих червяках

Ветровая генерация создает инфразвуковые волны, под воздействие которых попадают живые организмы, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Он прокомментировал слова президента о том, что от "ветряков" гибнут птицы и вылезают из земли червяки, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) президент России Владимир Путин, говоря о современных способах получения энергии, отметил, что использование ветровой генерации также наносит ущерб природе.

"Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли", - сказал Путин.

У ветрогенераторов низкая частота вращения - всего лишь несколько герц, но они генерируют инфразвук, рассказал Михаил Ковальчук.

"Инфразвук – это оружие. Если вы хотите сделать сумасшедшими солдат наступающей армии, у вас есть инфразвуковые генераторы. От этого птицы падают и червяки вылезают. Наши органы от этой частоты резонируют, это оружие против человека", - заявил Накануне.RU на полях GMIS президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук.

Он добавил, что Россия в силу своей большой территории может позволить себе использовать ветровые генераторы, устанавливать их нужно в отдалении от населенных пунктов.

"Другой момент связан с изменениями климата, об этом никто не задумывался. Ветер дует с Атлантики на Европу, несет в себе энергию. Вы ее забираете стоящими ветряками, и энергия ветра уже не доходит до континента и мы получаем изменение климата. Вы перевели мощь ветра в электричество, но изменили погоду", - отметил Михаил Ковальчук.

Ученый добавил, что ветровую, как и солнечную энергию нужно использовать "с умом", не нарушая биоту.