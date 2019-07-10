01 Августа 2020
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проект по благоустройству реки Исеть (2019) | Фото: Накануне.RU

Акватория Екатеринбурга от ВИЗа до низа: к диким берегам идут застройщики жилья

На выставке "Иннопром" презентовали проект развития прибрежных территорий Екатеринбурга. Общее впечатление от концепции: реку "давят" девелоперы, чьи проекты жилых застроек точно сохранят 20 "защищённых" метров от береговой линии, остальная территория может быть оформлена самым причудливым образом.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, единственным докладчиком по этому объёмному вопросу стал заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации ― главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

проект по благоустройству реки Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

проект по благоустройству реки Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, в концепцию развития прибрежных территорий реки Исети от ВИЗа до "низа" заложены основные принципы проектирования набережных, приоритеты развития прибрежных территорий, различных участков набережных Верх-Исетского пруда, реки Исети и Нижне-Исетского пруда - он и был обозначен как "низ".

проект по благоустройству реки Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

проект по благоустройству реки Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

При том из представленной карты обустройства Исети видно, что на протяжении 20 километров в приличном состоянии находится примерно четверть берегов по обеим сторонам реки, преимущественно - в центр города.

проект по благоустройству реки Исеть, участок от Куйбышева до Декабристов(2019)|Фото: Накануне.RU

проект по благоустройству реки Исеть, участок от Куйбышева до Декабристов(2019)|Фото: Накануне.RU

Остальные участки выглядят крайне заброшенными, даже дикими. В перспективе, по убеждению главного архитектора, здесь появятся общественные, жилые, и зелёные локации, связанные единой идеологией "удобности" для горожан, в которую впишутся, в том числе, промышленные объекты и "водный каркас" со всем его разнообразием - болотами, пляжами, островами и так далее.

проект по благоустройству реки Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

проект по благоустройству реки Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

"Чем лучше будет набережная - тем выше имидж города, - констатировал эксперт. - Стилевое единство должно прослеживаться на всём протяжении".

Отметим, что многие из имеющихся проектов уже потеряли актуальность, поскольку разрабатывались более пяти лет назад. А более современные предполагают благоустройство набережной, которая на самом деле сейчас фактически отдана строительным компаниям, возводящим возле воды жильё и офисники. И если одни застройщики деликатно относятся к реке, стараясь сохранить её как водную доминанту города, то другие могут подойти к вопросу прагматично, максимально "освоив" берега - от ВИЗа до низа.

проект по благоустройству реки Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

проект по благоустройству реки Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

проект по благоустройству реки Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

проект по благоустройству реки Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

проект по благоустройству реки Исеть, участок от Куйбышева до Декабристов(2019)|Фото: Накануне.RU

проект по благоустройству реки Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

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Акватория Екатеринбурга от ВИЗа до низа: к диким берегам идут застройщики жилья

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Теги: Андрей Молоков, от ВИЗа до низа



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