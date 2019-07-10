01 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
лесной пожар тушение самолет (2016) | Фото: ГУ МЧС РФ по Иркутской области

В Югре потушили лесные пожары

В Югре потушили лесные пожары, которые возникли из-за грозы. Как сообщили Накануне.RU в департаменте природных ресурсов, на сегодняшний день, действующих пожаров нет.

Напомним, 8 июля стало известно, что в регионе было зафиксировано восемь лесных пожаров в Белоярском, Березовском и Самаровском лесничествах. Площадь возгорания составила около 200 га.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксирован 71 лесной пожар общей площадью 1435,46 гектара (лесная площадь – 1359,16 га).

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В Югре потушили лесные пожары

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Теги: лесной пожар, природный пожар



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Развитие сюжета:

Ранее 24.07.2019 10:00 Мск Площадь лесных пожаров в Югре выросла почти вдвое - до 519 га

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Ранее 08.07.2019 08:50 Мск В Югре из-за грозы горит почти 200 гектаров леса

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