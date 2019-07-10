В Югре потушили лесные пожары

В Югре потушили лесные пожары, которые возникли из-за грозы. Как сообщили Накануне.RU в департаменте природных ресурсов, на сегодняшний день, действующих пожаров нет.

Напомним, 8 июля стало известно, что в регионе было зафиксировано восемь лесных пожаров в Белоярском, Березовском и Самаровском лесничествах. Площадь возгорания составила около 200 га.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксирован 71 лесной пожар общей площадью 1435,46 гектара (лесная площадь – 1359,16 га).