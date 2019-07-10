В Челябинской области главу сельского поселения подозревают в преднамеренном банкротстве коммунального МУПа

В Челябинской области главу Фершампенуазского сельского поселения Егора Шукшина подозревают в совершении преднамеренного банкротства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

по версии следствия, в 2015-2016 гг. подозреваемый, действуя от имени учредителя МУП "ЖКХ с.Фершампенуаз", зная о наличии большой кредиторской задолженности у предприятия, заключил соглашения о расторжении договоров на закрепление имущества на праве хозяйственного ведения. В результате основные средства предприятия сократились на 10 млн руб., и организация не смогла погасить кредиторскую задолженность.

Сейчас глава задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.