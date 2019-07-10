На Ямале экс-сотрудница ПФР получила "условку" за то, что "увела" у работодателя 5 миллионов

В Шурышкарком районе бывшую сотрудницу Пенсионного фонда наказали за махинации с казёнными деньгами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, в мае 2015 – ноябре 2017 гг. 24-летняя тогда ещё сотрудница районного отдела ПФР "заплатила" своей родственнице, получающей пенсию по потере кормильца, от имени организации деньги, оформив перевод как дополнительные и разовые выплаты. Позже, заметая следы, она удаляла изменения электронных документов. Также злоумышленница использовала аналогичную схему при махинациях с персональными данными нескольких односельчан – получателей пенсии. Общая сумма ущерба – более 5 млн руб., он частично компенсирован.

Суд наказал преступницу четырьмя годами условно.