Госкорпорация по ОрВД опровергла слухи о "поставленном на поток" присвоении наград руководству компании

В ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" опровергли информацию о "якобы поставленном на поток вручении государственных наград руководителям госкомпании". Ранее сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Незыгарь".

"Не соответствуют действительности тиражируемые данные по номиналу и количеству врученных за последние годы Генеральному директору и другим топ-менеджерам корпорации наград. Также являются недостоверными и данные о том, что после изменения в 2014 году коллективного договора за каждую награду и почетную грамоту сотруднику ГК ОрВД положено 6 окладов. Утверждения, касающееся того, что "во ФГУПе на наградах и грамотах реализована целая схема", не выдерживают никакой критики и могут вызвать лишь недоумение", - прокомментировали появившуюся информацию в пресс-службе корпорации.

Также в корпорации высказались по поводу позиции главы авиакомпании "Якутия" Владимира Горбунова, который недавно довольно жестко высказался о работе с ГК по ОрВД. Он, в частности, упрекнул диспетчеров в отсутствии гибких графиков при работе на территориях со сложными метеоусловиями.

"Для специалистов из авиационной отрасли, знакомых с регламентами работы аэропортов и авиадиспетчеров, ясно, что его высказывания носят непрофессиональный характер, однако в силу своей скандальности уже вторую неделю продолжают цитироваться в СМИ. Г-н Горбунов, упрекая ГК ОрВД в том, что "для того, чтобы нам летать, нужно на коленях стоять перед этой корпорацией", пытается прикрыть просчеты в части соблюдения авиакомпанией собственного расписания, приводящие к задержкам воздушных судов и дополнительным расходам", - считают в корпорации.