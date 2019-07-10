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Экономика Свердловская область
Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, метро, метрополитен (2017) | Фото: Накануне.RU

Вторая ветка Екатеринбургского метро будет насчитывать 11 станций и 14 километров

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин рассказал корреспонденту Накануне.RU о перспективах городской подземки. По его словам, метро столице Среднего Урала необходимо: метрополитен позволит разгрузить улично-дорожную сеть, поправить экологию. Пока 250 млн руб., выделенных из муниципального бюджета на разработку проектной документации второй линии, лишь актуализируют проектные изыскания.

"Время проходит, строятся дополнительные сети, меняется геодезия, могут поменяться объёмы земельных масс", - сказал Бирюлин, объясняя необходимость нового пакета строительных документов. При этом рано обсуждать, насколько красивыми "нарисуют" дизайнеры проектируемые станции - речь идёт о принципиальном решении, быть новому строительству в ближайшие годы или городу опять грозит заморозка этого важного объекта.

Чиновник заявил: чтобы в дальнейшем претендовать на федеральные деньги, сначала требуется потратить не менее миллиарда рублей из местного и городского бюджетов на то, чтобы "нарисовать" проект.

"Поэтому мы его реанимировали, начали дорабатывать, чтобы затем заявляться на федеральный уровень", - отметил Бирюлин. По его словам, вторая ветка Запад-Восток протяжённостью около 14 км будет насчитывать 11 станций.

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Вторая ветка Екатеринбургского метро будет насчитывать 11 станций и 14 километров

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Теги: метро, станции, Екатеринбург



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