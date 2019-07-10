01 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Инспекция городских лагерей Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартоска

В Нижневартовске детей, отдыхающих в городских лагерях, учат "видеть героев, которые живут рядом с нами"

Члены рабочей группы комитета по социальным вопросам думы Нижневартовска в компании сотрудников администрации и представителей молодёжного парламента изучили качество работы городских детских лагерей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Одну из остановок сделали в лагере центра детского творчества "Панама". Депутаты поинтересовались востребованностью такого вида отдыха, условиями питания детей и программой, по которой работают вожатые.

Как рассказали педагоги, сегодня "Панама" стала брендом летней жизни юных вартовчан. В нынешнем сезоне здесь работает две смены. В лагере отдохнут 270 ребят. Заместитель директора центра Римма Кельбас рассказала гостям, что желающих попасть к ним всегда много, а секрет популярности – в содержании программ и творческом коллективе.

Инспекция городских лагерей Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартоска

"Инспекторы" также посетили лагерь, расположенный в школе № 18. Очередная смена в нём проходит под названием "Семья супергероев". Заместитель директора школы Лейла Абасова рассказала, что она и её коллеги через программу лагеря "хотят показать ребятам, что супергерои бывают не только в мультфильмах, они живут рядом с нами".

Кроме местных лагерей с дневным пребыванием юные вартовчане проводят каникулы на морских побережьях Краснодарского края и Крыма, в оздоровительных центрах Тюмени, Новосибирска и Московской области. Задача максимум – охватить организованным отдыхом всех школьников, это больше 20 тыс. человек.

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В Нижневартовске детей, отдыхающих в городских лагерях, учат "видеть героев, которые живут рядом с нами"

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Теги: детски лагерь, отдых, проверка



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Ранее 25.01.2019 16:00 Мск В Нижневартовске 100 детей получат сертификат на отдых в частном лагере

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