01 Августа 2020
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Общество Украина
(2006) | Фото: lenta.ru

На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг, построенный на деньги "мирового сообщества"

На Чернобыльской атомной электростанции ввели в эксплуатацию новый саркофаг над четвертым блоком, где в 1986 году произошла авария. По словам старшего советника по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития Антона Усова, международной сообщество собрало на реализацию проекта 1,5 млрд евро.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что конструкция для накрытия старого саркофага над взорвавшимся реактором на Чернобыльской АЭС прошла испытательную эксплуатацию.

"Спустя 22 года после организации чернобыльского фонда "Укрытие", новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало 1,5 миллиарда евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 миллионов евро", - цитирует Усова РИА Новости.

Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 г., однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 г. Введение в эксплуатацию нового конфайнмента над ЧАЭС ранее планировалось в декабре 2018 г.

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На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг, построенный на деньги "мирового сообщества"

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Теги: чернобыльская аэс, саркофаг, строительство



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