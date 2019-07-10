Экс-главе СК по Москве Дрыманову продлили арест

Бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве генералу Александру Дрыманову, обвиняемому в коррупции, продлили арест на три месяца.

Как сообщает "Интерфакс", такое решение принял Мосгорсуд.

Напомним, Дрыманов в начале июня 2018 года подал рапорт об отставке по выслуге лет. В июле его задержали. Позже генералу предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размерах.

В мае 2019 года Дрыманову было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Генпрокуратура заявила, что Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова – приближенного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).