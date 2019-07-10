"Будем покупать, куда мы денемся!" Высокинский объявил о приобретении для Екатеринбурга новых трамваев "Уралтрансмаша"

О приобретении Екатеринбургом новых трамвайных вагонов модели 71-418 производства "Уралтрансмаша" сегодня на выставке "Иннопром" заявил глава уральской столицы Александр Высокинский. Городу требуется серьезное обновление парка: порядка 400 вагонов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, некоторые решения по закупкам новых трамваев будут приняты уже в третьем-четвертом квартале этого года. Пока же новая модель должна пройти все необходимые испытания.

Мэр посетил открытую экспозицию Корпорации УВЗ, где стоит новенький трамвай 71-418, еще в первый день работы международного форума. Тогда он с интересом осмотрел вагон, внимательно изучил новую тележку, проверил стойкость антивандального покрытия. В его присутствии экспертизу провели одни из главных потребителей новой продукции - люди с ограниченными возможностями. В инвалидных креслах они легко заехали на подножку, свободно продвигались по салону, оценили специальную площадку. Кстати, и глава города, несмотря на высокий рост, свободно чувствовал себя в просторном салоне.

"Возьмите старые трамваи "Спектры" и посмотрите на этот вагон. Два совершенно разных трамвая! Двери, уплотнения, внутренняя часть салона, борта, тележка... Всего за 15 лет произошла серьезная эволюция, переход к совершенно другому технологическому укладу. Проделан большой путь. Это наши компетенции, которые были накоплены в городе и области. Это уникальная тема, бросать которую нельзя", - отмечает Высокинский.

В третий день работы "Иннопрома" Александр Высокинский вернулся на площадку УВЗ.

"Как мы можем не купить трамваи Уралтрансмаша? Будем покупать, куда мы денемся!", - сказал он.

Новый трамвай - стопроцентно российский. "От идеи до последней гайки это наша отечественная разработка", - уточняют уралтрансмашевцы. А 75-80% комплектующих произведены на предприятиях Свердловской области. Кооперация выстраивается таким образом, чтобы закольцевать поставщиков продукции.

"Для нас этот трамвай – больше чем транспортное изделие. Мы понимаем, что плюсом к трамваю мы даем загрузку огромному числу предприятий, работающих на территории Свердловской области. Среди них и оборонные предприятия. Это наши рабочие места и наши налоги. Поэтому, конечно, мы будем стремиться, чтоб трамваи для Екатеринбурга производились в Корпорации "Уралвагонзавод", - подчеркивает Высокинский.

При всех комплиментах новому вагону Александр Высокинский высказал и ряд предложений, касающихся усовершенствования гидравлики, тележки, материалов отделки салона. Он отметил, что заказчик всегда требует улучшений: так было и так будет всегда. С тем, что нужно находить оптимальные решения и удовлетворять потребности горожан, согласен и генеральный директор Корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов. При этом он уверен в качестве своей продукции.

"Если "Уралтрансмаш" делает качественно самоходные артиллерийские установки, то и качество трамваев должен обеспечить!", - отметил Александр Потапов.