"Ростех" будет курировать развитие в России блокчейн-технологий, квантовых сенсоров, "интернета вещей" и 5G

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://perevozki.youdo.com/perm/arendaavto/manipulyatory/: недорого.
YouDo: http://perevozki.youdo.com/podolsk/roadhelp/freight/: смотреть варианты >>
Стоимость монтажа водяного теплого пола: http://remont.youdo.com/facing/floor/heated-floor/radiant/.



Экономика В России Москва
(2019) | Фото: Накануне.RU

"Ростех" будет курировать развитие в России блокчейн-технологий, квантовых сенсоров, "интернета вещей" и 5G

Правительство РФ в среду подписало соглашение о намерении с госкорпорацией "Ростех" для развития технологий распределенного реестра в стране.

Помимо блокчейна "Ростех" выступит куратором еще трех высокотехнологичных отраслей: квантовые сенсоры, новые поколения узкополосной беспроводной связи для "интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиусов действия, а также новые поколения подвижной беспроводной связи (5G), передает "Интерфакс".

"Реализация разработанных "Ростехом" планов приведет к построению в России новой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Выбор дочерних компаний корпорации операторами дорожных карт обусловлен широкими компетенциями Ростеха в сфере ИТ-, телеком-оборудования, софта различного уровня сложности. Это позволяет определять архитектуру проектов в соответствии с реальными технологическими заделами и избежать разрыва между планами и их воплощением в жизнь", – отметил заместитель генерального директора корпорации Александр Назаров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Ростех" будет курировать развитие в России блокчейн-технологий, квантовых сенсоров, "интернета вещей" и 5G

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ростех, технологии, блокчейн, интернет вещей, 5g



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров