"Ростех" будет курировать развитие в России блокчейн-технологий, квантовых сенсоров, "интернета вещей" и 5G

Правительство РФ в среду подписало соглашение о намерении с госкорпорацией "Ростех" для развития технологий распределенного реестра в стране.

Помимо блокчейна "Ростех" выступит куратором еще трех высокотехнологичных отраслей: квантовые сенсоры, новые поколения узкополосной беспроводной связи для "интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиусов действия, а также новые поколения подвижной беспроводной связи (5G), передает "Интерфакс".

"Реализация разработанных "Ростехом" планов приведет к построению в России новой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Выбор дочерних компаний корпорации операторами дорожных карт обусловлен широкими компетенциями Ростеха в сфере ИТ-, телеком-оборудования, софта различного уровня сложности. Это позволяет определять архитектуру проектов в соответствии с реальными технологическими заделами и избежать разрыва между планами и их воплощением в жизнь", – отметил заместитель генерального директора корпорации Александр Назаров.