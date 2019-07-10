В Ноябрьске отменены осенние рейсы в Крым: пассажиры не знают, как вернуться домой

Ямальцы в социальных сетях жалуются на авиакомпанию "Ямал". Перевозчик с конца августа отменяет рейсы "Ноябрьск - Симферополь - Ноябрьск". Пассажирам предстоит купить новые билеты, однако их цена гораздо выше, передает корреспондент Накануне.RU.

Последний рейс по этому направлению перевозчик выполнит 27 августа. Пассажирам, которые приобрели билеты на сентябрь, приходит отмена.

"Всей семьей должны были возвращаться из отпуска 10 сентября, а они взяли и просто отменили рейс. Предлагают возврат денег, но сейчас уже не купишь билеты за 10 тысяч с Симферополя до Ноябрьска, так как билеты нужно покупать заранее. Их отношение к клиентам просто на грани фантастики", - выразил возмущение автор поста в группе "[ТН] Типичный Ноябрьск" социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях под постом интернет-пользователи поделились похожими историями и дали советы: "Наша семья в такой же ситуации. Пересели на рейс до Сургута", "С Анапы до Ноябрьска возьмите и дешевле, у меня у подруги такая ситуация. Деньги вернули", " Есть рейс Симферополь - Новый Уренгой. А там уже ночь поездом и в Ноябрьске. Или до Краснодара, оттуда до Ноябрьска есть прямой", "Мы тоже на этом же рейсе должны были вернуться. Возмущены, но что делать. Взяли до Сургута", - пишут подписчики.

Также прозвучали советы обратиться к знающему адвокату и предположения, что отмена рейса связана с их низкой популярностью.

В пресс-службу авиакомпании Накануне.RU направило запрос с просьбой прокомментировать причины отмены рейса и рассказать о вариантах для пассажиров.