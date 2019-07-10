Меркель снова стало плохо на публике. В кабмине не отвечают на вопросы о медобследовании канцлера

Канцлера Германии Ангелу Меркель вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии.

Как сообщает Reuters, это произошло в Берлине во время ее встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

РИА Новости передает, что представитель правительства отказалась отвечать на вопрос, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с приступами дрожи.

Ранее канцлер ФРГ ответила на вопрос о своих приступах. За последнее время политика несколько раз била дрожь на официальных встречах.

На полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке она заявила, что чувствует себя хорошо. "Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу", - сказала Меркель. Она не стала пояснять, обращалась ли к врачу.

Напомним, российские врачи считают, что у Меркель мог быть ишемический тремор, связанный с возрастными изменениями.