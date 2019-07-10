Меркель снова стало плохо на публике. В кабмине не отвечают на вопросы о медобследовании канцлера

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите: http://perevozki.youdo.com/perm/arendaavto/krany/ - подробнее здесь.
Объявление: http://perevozki.youdo.com/perm/arendaavto/tonary/, лучшие цены.
Смотрите: http://perevozki.youdo.com/nizhniy-novgorod/passazhirskie/tag/gazeli/, подробности по ссылке.


    пальто кельвин кляйн женское вот

Политика За рубежом
(2006) | Фото: g8russia.ru

Меркель снова стало плохо на публике. В кабмине не отвечают на вопросы о медобследовании канцлера

Канцлера Германии Ангелу Меркель вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии.

Как сообщает Reuters, это произошло в Берлине во время ее встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

РИА Новости передает, что представитель правительства отказалась отвечать на вопрос, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с приступами дрожи.

Ранее канцлер ФРГ ответила на вопрос о своих приступах. За последнее время политика несколько раз била дрожь на официальных встречах.

На полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке она заявила, что чувствует себя хорошо. "Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу", - сказала Меркель. Она не стала пояснять, обращалась ли к врачу.

Напомним, российские врачи считают, что у Меркель мог быть ишемический тремор, связанный с возрастными изменениями.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Меркель снова стало плохо на публике. В кабмине не отвечают на вопросы о медобследовании канцлера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ангела меркель, приступ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 06.09.2019 14:02 Мск Меркель в Китае сидя прослушала гимны двух стран
Ранее 12.07.2019 00:07 Мск Специалист узнал, что говорила Меркель во время приступа дрожи

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.06.2019 15:25 Мск Ангела Меркель объяснила свои приступы
Ранее 27.06.2019 12:55 Мск Диабет и проблемы с сосудами: российские врачи поставили Меркель диагноз
Ранее 27.06.2019 11:32 Мск Меркель снова затрясло на официальной встрече
Ранее 19.06.2019 12:35 Мск Зеленского упрекнули в бездействии, когда рядом с ним колотило Меркель

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров