01 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области ушла гулять и пропала 14-летняя школьница

В Свердловской области пропала 14-летняя школьница. Полицейские обращаются за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Краснотурьинский", разыскивается Каролина К. 2004 года рождения. 6 июля этого года девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

школьница, Каролина К., розыск(2019)|Фото: 66.мвд.рф

Приметы: рост около 155 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые темные короткие, глаза темные, губы толстые. Была одета: ветровка черного цвета, голубые джинсы, черные кроссовки.

"Если вам известно что-либо о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (34383) 3-34-33 – уголовный розыск, или 3-40-79 – дежурная часть", - добавили в ведомстве.

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В Свердловской области ушла гулять и пропала 14-летняя школьница

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Теги: школьница, розыск, полиция



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