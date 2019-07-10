В Свердловской области ушла гулять и пропала 14-летняя школьница

В Свердловской области пропала 14-летняя школьница. Полицейские обращаются за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Краснотурьинский", разыскивается Каролина К. 2004 года рождения. 6 июля этого года девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 155 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые темные короткие, глаза темные, губы толстые. Была одета: ветровка черного цвета, голубые джинсы, черные кроссовки.

"Если вам известно что-либо о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (34383) 3-34-33 – уголовный розыск, или 3-40-79 – дежурная часть", - добавили в ведомстве.