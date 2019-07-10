01 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
ураган последствия (2017) | Фото:Накануне.RU

"Сидела с семьёй в машине, когда лобовое стекло проломило дерево". Жертвам урагана в Перми стали три человека

После мощного урагана в Перми к медикам обратились трое пострадавших, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Мария Стратинская.

Напомним, сегодня по Перми прошёлся ураган. Судя по кадрам из соцсетей, которыми делятся очевидцы, ураган был коротким, но сильным. Некоторые улицы подтопило. Больше пострадали деревья, которые вырывало с корнем и бросало на землю или автомобили. Также очевидцы рассказывают, что вырванные с корнем деревья "опрокинуты" на линию электропередач на перекрёстке Ленина – Плеханова.

Первый вызов поступил в 14.23 – пострадала гулявшая по Эспланаде 34-летняя женщина – она получила ушибы и травмы головы, сообщила Стратинская. Её госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Тверье. У 19-летней пострадавшей там же, у Эспланады – ушибы и травмы головы, под вопросом – перелом костей правой стороны стопы. Медики доставили её в пермскую краевую клиническую больницу.

Третьей пострадавшей 51 год. Она получила травмы у входа в зоопарк – она сидела в машине с семьёй, когда на автомобиль упало дерево и разбило лобовое стекло. Диагноз – нейроциркуляторная астения. Сначала её доставили в Железнодорожную больницу, затем – в городскую больницу №3.

ураган последствия(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

ураган последствия(2017)|Фото: Фото:Накануне.RU

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"Сидела с семьёй в машине, когда лобовое стекло проломило дерево". Жертвам урагана в Перми стали три человека

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Теги: ураган, деревья, линии электропередач



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Ранее 11.07.2019 10:33 Мск Ураган, который пронёсся по Перми, сломал 53 дерева и восемь светофоров

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