01 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале коммунальщиков будут судить за хищение 80 млн рублей

В Копейске руководителей коммунальных предприятий будут судить за мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2015-2018 гг. руководители ООО "Сетевое теплоэнергетическое предприятие" и ООО "ИРМИ-ЖКХ" осуществляли предпринимательскую деятельность по эксплуатации газовых котельных без соответствующей лицензии. В результате они извлекли доход в сумме около 220 млн рублей.

Кроме того, как считает следствие, они похитили средства потребителей за горячую воду, не перечислив их поставщикам энергоресурсов. Ущерб составил 80,6 млн руб. После этого, свыше 75 млн руб., полученных от потребителей тепловой энергии, они перечислили на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

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На Южном Урале коммунальщиков будут судить за хищение 80 млн рублей

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Теги: хищение, уголовное дело, суд, мошенничество,



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