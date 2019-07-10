01 Августа 2020
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Экономика Свердловская область В России
(2007) | Фото: photoline.ru

"Подростковые воззрения": Высокинского раскритиковали за желание покончить с киосками

Вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин довольно жестко прокомментировал инициативу екатеринбургского градоначальника Александра Высокинского покончить с киосками. На прошлой неделе мэр предложил убрать с улиц города ларьки и киоски.

В блоге на LiveJournal Оськин пишет: "Чиновник расписался в своей экономической безграмотности и непонимании роли различных торговых форматов в удовлетворении спроса у населения. Другой важный аспект заключается в том, что он совершенно не знаком с современными маркетинговыми исследованиями, не понимает экономику городского хозяйства и более того, не чувствует потребностей и желаний населения и гостей Екатеринбурга. Квалификации градоначальника не то чтобы не соответствует современным требованиям, а скорее осталась на уровне подростковых воззрений на дела своей улицы и поселка".

Оськин напомнил Высокинскому, что развитие мобильных форм торговли поддерживает Минпромторг, и порадовался, что городские депутаты не стали поддерживать главу города. "Любой нестационарный торговый объект может быть очень полезен и эффективен для потребителей и города в целом, если он предлагает востребованный ассортимент товаров и услуг. Если же ассортимент киоска плох, т.е. не нужен человеку и не предлагает товары импульсного спроса, тогда этот объект надо закрывать и отправлять на свалку. Но это не вина данного магазинчика, а прямая ответственность горе-чиновников, которые создают невыносимые ограничения для торговых объектов. Вот именно таких чиновников надо убирать. А памятник им ставить не надо. Не заслужили", - резюмирует Оськин.

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"Подростковые воззрения": Высокинского раскритиковали за желание покончить с киосками

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Теги: екатеринбург, киоск, ларек, торговля, печатная продукция, пресса



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