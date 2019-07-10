01 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО В России
кортеж Дениса Паслера (2019) | Фото: t.me/typical_orenburg

"Кортеж Паслера превратился в мем": губернатор Оренбуржья продолжает возмущать жителей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продолжает разъезжать по региону в сопровождении кортежа из многочисленных машин с мигалками.

Телеграм-канал "Типичный Оренбург" опубликовал новые фотографии, на которых запечатлен кортеж губернатора, на этот раз в Орске.

кортеж Дениса Паслера(2019)|Фото: t.me/typical_orenburg

"Кортеж Паслера - превратился уже в мем. Но самого губернатора это не останавливает", - пишет ТГ-канал "Незыгарь".

Напомним, Денис Паслер, который считается близким к олигарху Виктору Вексельбергу и ранее работал в структурах "Реновы" и на руководящих должностях в органах власти Свердловской области, был назначен на пост врио губернатора Оренбуржья в конце марта.

Сразу по приезду в регион он угодил в громкий скандал - жители города возмущались, что в день представления Паслера элитам ради кортежа высокопоставленных чиновников полицейские перекрыли дороги, "никого не пускали - не выпускали, в том числе и "скорую помощь".

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"Кортеж Паслера превратился в мем": губернатор Оренбуржья продолжает возмущать жителей

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Теги: денис паслера, кортеж



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