ХК "Автомобилист" начнет новый сезон 2 сентября матчем против "Северстали"
Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание первых двух игровых дней сезона-2019/20. Как передает корреспондент Накануне.RU, своего соперника узнал и екатеринбургский "Автомобилист".
Как сообщается на официальном сайте КХЛ, регулярный чемпионат стартует 1 сентября и продлится до 27 февраля следующего года. В первом матче московский ЦСКА и омский "Авангард" сыграют за Кубок Открытия. Полный календарь турнира будет опубликован завтра, 11 июля.
Расписание первых двух дней чемпионата выглядит так:
1 сентября (воскресенье)
ЦСКА – "Авангард"
2 сентября (понедельник)
"Автомобилист" – "Северсталь"
"Трактор" – "Витязь"
"Металлург" – СКА
"Динамо" (Рига) – "Спартак"
"Динамо" (Москва) – "Торпедо"
"Динамо" (Минск) – "Нефтехимик".
Как сообщало Накануне.RU, недавно нападающий сборной России Павел Дацюк и другие новички "Автомобилиста" выбрали себе игровые номера на предстоящий сезон.