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Спорт Свердловская область В России
Автомобилист Сочи хоккей (2017) | Фото: hc-avto.ru

ХК "Автомобилист" начнет новый сезон 2 сентября матчем против "Северстали"

Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание первых двух игровых дней сезона-2019/20. Как передает корреспондент Накануне.RU, своего соперника узнал и екатеринбургский "Автомобилист".

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, регулярный чемпионат стартует 1 сентября и продлится до 27 февраля следующего года. В первом матче московский ЦСКА и омский "Авангард" сыграют за Кубок Открытия. Полный календарь турнира будет опубликован завтра, 11 июля.

Расписание первых двух дней чемпионата выглядит так:

матч Автомобилист - Салават Юлаев(2019)|Фото: hc-avto.ru

1 сентября (воскресенье)

ЦСКА – "Авангард"

2 сентября (понедельник)

"Автомобилист" – "Северсталь"

"Трактор" – "Витязь"

"Металлург" – СКА

"Динамо" (Рига) – "Спартак"

"Динамо" (Москва) – "Торпедо"

"Динамо" (Минск) – "Нефтехимик".

Как сообщало Накануне.RU, недавно нападающий сборной России Павел Дацюк и другие новички "Автомобилиста" выбрали себе игровые номера на предстоящий сезон.

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ХК "Автомобилист" начнет новый сезон 2 сентября матчем против "Северстали"

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Теги: Автомобилист, расписание, сезон



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