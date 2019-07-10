Имущество обанкротившегося банка в Тюмени не удается продать: никто не заявился на торги

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/krasnoyarsk/manipulyator/ - подробнее здесь.
Вскрытие замков Risen, http://remont.youdo.com/unblock/lock/brand/risen/
По ссылке http://perevozki.youdo.com/ufa/zakazgazeli/, подробности здесь.


    мужские кожаные портфели сумки вот тут

Экономика Тюменская область Уральский ФО
аукцион торги (2014) | Фото:

Имущество обанкротившегося банка в Тюмени не удается продать: никто не заявился на торги

Имущество обанкротившегося "Тюменьагропромбанка" не удается продать. По данным АСВ, торги были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок, передает корреспондент Накануне.RU.

Повторно торги пройдут 26 августа. На продажу были выставлены офисы в Тюмени, Ишиме, Тобольске и в нескольких районах. Общая стоимость недвижимости оценена в 88 млн руб. Также на продажу были выставлены иномарки Volvo S80, BMW 740Li, Daewoo Nexia GL, Skoda Superb, банкоматы и иное спецоборудование на сумму более 442 млн руб.

Напомним, 19 декабря 2014 г. Банк России отозвал лицензию у "Тюменьагропромбанка" в связи с неисполнением им федеральных законов и нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2% и снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

Временная администрация по управлению "Тюменьагропромбанком" выявила ряд финансовых нарушений. Например, перед отзывом лицензии банк выплатил работникам в общей сложности 12,5 млн руб. "за высокий профессионализм".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Имущество обанкротившегося банка в Тюмени не удается продать: никто не заявился на торги

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Тюменьагропромбанк, имущество, торги, АСВ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.11.2019 13:21 Мск Совместный долг топ-менеджеров обанкротившегося Тюменьагропромбанка выставлен на торги

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.06.2015 11:11 Мск "Причинение имущественного ущерба путем обмана". После проверки "Тюменьагропромбанка" возбуждено уголовное дело
Ранее 21.05.2015 10:51 Мск Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии "Тюменьагропромбанка" практически завершены
Ранее 05.05.2015 11:28 Мск Прокуратура подтвердила подозрения ЦБ: из "Тюменьагропромбанка" похищено более одного миллиарда рублей
Ранее 07.04.2015 09:06 Мск Из "Тюменьагропромбанка" было выведено почти два миллиарда рублей: ЦБ обратился в Генпрокуратуру и полицию
Ранее 17.02.2015 13:59 Мск Арбитражный суд признал Тюменский агропромышленный банк банкротом
Ранее 27.01.2015 11:00 Мск Бизнесмены, хранившие деньги в закрывшемся "Тюменьагропромбанке", получили компенсацию по вкладам
Ранее 19.01.2015 12:03 Мск Банкротство "Тюменьагропромбанка" откладывается? Арбитражный суд вернул исковое заявление Центробанку
Ранее 15.01.2015 14:58 Мск ЦБ РФ потребовал признать "Тюменьагропромбанк" банкротом
Ранее 28.12.2014 09:49 Мск Страховые выплаты вкладчикам закрытого "Тюменьагропромбанка" начнут выдавать с 29 декабря
Ранее 25.12.2014 13:39 Мск Якушев объяснил, почему отозвали лицензию у "Тюменьагропромбанка"
Ранее 24.12.2014 15:59 Мск Стали известны агенты, которые выплатят вклады закрытого "Тюменьагропромбанка"
Ранее 19.12.2014 10:31 Мск Закрытие Тюменьагропромбанка "стало полной неожиданностью". Вкладчикам начнут выплачивать деньги не позднее Нового года
Ранее 19.12.2014 07:57 Мск ЦБ лишил лицензии Тюменьагропромбанк

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров