Имущество обанкротившегося банка в Тюмени не удается продать: никто не заявился на торги

Имущество обанкротившегося "Тюменьагропромбанка" не удается продать. По данным АСВ, торги были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок, передает корреспондент Накануне.RU.

Повторно торги пройдут 26 августа. На продажу были выставлены офисы в Тюмени, Ишиме, Тобольске и в нескольких районах. Общая стоимость недвижимости оценена в 88 млн руб. Также на продажу были выставлены иномарки Volvo S80, BMW 740Li, Daewoo Nexia GL, Skoda Superb, банкоматы и иное спецоборудование на сумму более 442 млн руб.

Напомним, 19 декабря 2014 г. Банк России отозвал лицензию у "Тюменьагропромбанка" в связи с неисполнением им федеральных законов и нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2% и снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

Временная администрация по управлению "Тюменьагропромбанком" выявила ряд финансовых нарушений. Например, перед отзывом лицензии банк выплатил работникам в общей сложности 12,5 млн руб. "за высокий профессионализм".