"Аэрофлот" повысил тарифы на обмен или возврат авиабилетов

"Аэрофлот" повысил штрафы для клиентов, желающих поменять или вернуть билет. В последний раз тарифы обновлялись в апреле прошлого года.

Для внутренних рейсов штраф за операцию возврата/обмена вырос на 300 руб. и теперь составляет 2600 руб., передает ресурс Frequent Flyers. На международных рейсах штраф вырос на 2 евро/доллара и составляет теперь 37 евро и 42 доллара соответственно: валюта применяется в зависимости от того, в какой валюте оформлен авиабилет. Для билетов в Японию, которые традиционно оформляются в иенах, штраф составляет 4900 иен против 4500 ранее.