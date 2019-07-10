01 Августа 2020
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Экономика В России
Сухой Суперджет-100, Аэрофлот (2019) | Фото: samolety.org

"Аэрофлот" повысил тарифы на обмен или возврат авиабилетов

"Аэрофлот" повысил штрафы для клиентов, желающих поменять или вернуть билет. В последний раз тарифы обновлялись в апреле прошлого года.

Для внутренних рейсов штраф за операцию возврата/обмена вырос на 300 руб. и теперь составляет 2600 руб., передает ресурс Frequent Flyers. На международных рейсах штраф вырос на 2 евро/доллара и составляет теперь 37 евро и 42 доллара соответственно: валюта применяется в зависимости от того, в какой валюте оформлен авиабилет. Для билетов в Японию, которые традиционно оформляются в иенах, штраф составляет 4900 иен против 4500 ранее.

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"Аэрофлот" повысил тарифы на обмен или возврат авиабилетов

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Теги: аэрофлот, билеты, штраф, обмен, тариф, повышение



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