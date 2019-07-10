Вице-губернатор: Идея упразднить министерство внешнеэкономических связей требует внимательного рассмотрения

Судьба министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области не будет решена быстро. Об этом в кулуарах "Иннопрома" Накануне.RU рассказал заместитель губернатора региона Сергей Бидонько.

"Это требует тщательного и внимательного рассмотрения", - заявил он. Бидонько добавил, что высказывание Владимира Путина о ведомстве, сделанное им во время его визита в Екатеринбург 9 июля, станет поводом, чтобы обсудить этот вопрос в администрации области.

Напомним, что в ходе общения со студентами Уральского федерального университета президент России Владимир Путин раскритиковал структуру правительства региона. Он назвал чушью наличие министерства международных и внешнеэкономических связей. При этом на встрече, где Путин озвучил свою претензию, присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, помощника которого Александра Воробьева недавно обвинили в госизмене.