01 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Сергей Бидонько, инициативная группа по сохранению 024 маршрута (2019) | Фото: Накануне.RU

Вице-губернатор: Идея упразднить министерство внешнеэкономических связей требует внимательного рассмотрения

Судьба министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области не будет решена быстро. Об этом в кулуарах "Иннопрома" Накануне.RU рассказал заместитель губернатора региона Сергей Бидонько.

"Это требует тщательного и внимательного рассмотрения", - заявил он. Бидонько добавил, что высказывание Владимира Путина о ведомстве, сделанное им во время его визита в Екатеринбург 9 июля, станет поводом, чтобы обсудить этот вопрос в администрации области.

Напомним, что в ходе общения со студентами Уральского федерального университета президент России Владимир Путин раскритиковал структуру правительства региона. Он назвал чушью наличие министерства международных и внешнеэкономических связей. При этом на встрече, где Путин озвучил свою претензию, присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, помощника которого Александра Воробьева недавно обвинили в госизмене.

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Вице-губернатор: Идея упразднить министерство внешнеэкономических связей требует внимательного рассмотрения

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Теги: Сергей Бидонько, министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области



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