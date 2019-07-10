Экс-супруга Александра Кержакова хочет стать муниципальным депутатом в Петербурге

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова (которую тот подозревал в употреблении наркотиков) и дочь погибшего в 2017 году сенатора Валима Тюльпанова Милана (25) собирается стать муниципальным депутатом в Санкт-Петербурге.

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Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, где у нее почти 700 тыс. подписчиков. "Искренне надеюсь, что все мои документы собраны правильно и пройдут регистрацию, после чего я стану кандидатом в муниципальные депутаты от района Гавань", - пишет Милана.

Тюльпанова говорит, что за последние два года (тяжелый развод с Кержаковым, потеря отца) у нее открылись глаза на "огромное количество проблем в нашем обществе". Также она полагает, что может быть полезной обществу "с тем бэкграундом, который у меня есть".

В частности, Тюльпанова хочет помогать женщинам, ставшим жертвами абьюзеров, а в будущем – внести коррективы в закон, "касающийся матери и ребенка".