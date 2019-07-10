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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске два дома застройщика Сребрянского сдадут в сентябре

В Челябинске два дома застройщика Александра Сребрянского, которые в мае посещал глава региона Алексей Текслер, планируют сдать к 1 сентября. Порядка 180 семей получат долгожданные квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Речь идет о домах № 5.1.1 в жилом комплексе "Бриз" и на улице Работниц. В мае их посетил Алексей Текслер. По итогам его визита было принято решение, что дома будут достраивать за счет средств Фонда поддержки дольщиков и заемщиков АО "ЮУ КЖСИ"

"Очень непростая была схема заведения на объект субподрядчиков, потому что застройщик находится в следственном изоляторе и не может руководить стройкой. К середине августа подрядчик завершает сантехнические работы. Мы будем просить его ускорить эти работы, чтобы к 1 сентября не только дом был сдан, но, и чтобы квартиры начали передавать дольщикам", – рассказал и.о. министра строительства региона Виктор Тупикин.

проблемный объект Александра Серебрянского, Челябинск,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Напомним, через на следующий день после визита Текслера на проблемные объекты был задержан застройщик Александр Сребрянский, он пытался скрыться за границей. По решению суда он был заключен под стражу.

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В Челябинске два дома застройщика Сребрянского сдадут в сентябре

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Теги: дольщики, ЖК Бриз, долгострой, Александр Сребрянский,



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