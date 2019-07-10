На Среднем Урале бывшие супруги расчленили знакомого: жестокость поразила даже опытных полицейских

В уральском городе Верхняя Пышма бывшие супруги подозреваются в убийстве мужчины. После этого жертву расчленили.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 7 июля у одного из садоводческих товариществ нашли расчлененное тело (как впоследствии оказалось, жителя Екатеринбурга 1956 года рождения). Было сразу возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Очень скоро были задержаны двое подозреваемых - женщина 1987 года рождения и ее бывший муж, который старше ее на два года. Как удалось выяснить следователям, 28 июня все трое выпивали в одной из квартир дома по проспекту Успенский в Верхней Пышме и в ходе застолья между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого молодые мужчина и женщина убили собутыльника.

После этого, чтобы замести следы, сообщники расчленили тело и в течение двух дней спрятали его части в разных местах города. Когда правоохранители вышли на след убийц, те не стали отпираться и во всем сознались, указав местонахождение остальных частей тела потерпевшего, которые не удалось найти даже следователям.

Сейчас устанавливается точный мотив преступления и конкретные роли каждого из задержанных. Также решается вопрос о предъявлении мужчине и женщине соответствующего обвинения.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе оперативных мероприятий сыщики уголовного розыска полиции изначально установили личность потерпевшего.

"Им оказался житель города Екатеринбурга 1956 года рождения. Установить данные этого гражданина удалось благодаря поступившему представителям МВД сообщению о безвестном исчезновении мужчины. Его родственники сообщили о том, что с конца июня 2019 года пропавший не давал о себе знать, что вызвало у них беспокойство. В своем заявлении они также указали особые приметы, имеющиеся у без вести пропавшего, - в частности, татуировки на теле. Благодаря этим приметам удалось идентифицировать его личность.

Дальнейшие усилия следственно-оперативной группы были сосредоточены на том, чтобы выяснить круг ближайшего общения потерпевшего. Стало известно, что мужчина поддерживал отношения с жительницей города Верхняя Пышма 1987 года рождения, периодически приезжая к ней из Екатеринбурга в гости. Отталкиваясь от этой информации, оперативники вышли на след указанной гражданки. Впоследствии подтвердилась причастность этой женщины, а также ее бывшего мужа, к криминальным событиям, связанным со смертью потерпевшего. Жестокость женщины поразила полицейских. По предварительным данным, она нанесла удар тяжелым предметом по голове, а затем свое "криминальное дело" завершил ее бывший муж, задушив жертву. Ровно сутки потребовались свердловским сыщикам, чтобы "раскрутить клубок" этой чудовищной расправы", - отметил полковник Горелых.