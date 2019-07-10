Следить за внедрением KPI в российских госкорпорациях обязали Росимущество

Минэкономразвития обяжет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ежеквартально отчитываться о внедрении ключевых показателей эффективности (KPI) в госкомпаниях и их дочерних обществах.

"Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ужесточил контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности предприятиями, доля участия государства в которых превышает 50%. Соответствующее распоряжение Минэкономразвития обяжет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ежеквартально отчитываться о внедрении КПЭ в госкомпаниях и их дочерних обществах", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Контроль за исполнением указанного распоряжения возложен на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко.

Кроме того, Росимуществу поручено собирать информацию о компаниях, в которых невозможно внедрить KPI из-за отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности, поскольку фирма находится в процессе реорганизации, ликвидации или введения процедуры банкротства, передает ТАСС.

Напомним, в конце июня этого года издание РБК сообщило, что российское правительство признало частичный провал президентского поручения шестилетней давности. Тогда в госкомпаниях было велено внедрить ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки работы их руководства. В частности, 43 руководителей госпредприятий должны были привлечь к ответственности за неутверждение KPI, но соответствующие решения не были приняты.

Тогда же желание взять под контроль внедрение и выполнение KPI высказал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. "Правительство правильно обозначило слабое место управления госкорпорациями и госкомпаниями - нет чётких KPI. Счетная палата возьмет под контроль этот процесс. Это условие, чтобы госсектор давал больше для развития", - заявил аудитор.