01 Августа 2020
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Политика Украина
Черноморский флот Сметливый (2012) | Фото: Накануне.RU

Украина заявила о заходе "Сметливого" в закрытую зону учений Sea Breeze

Украина заявила, что сторожевой корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" зашел в закрытую зону проведения учений Sea Breeze.

Как сообщает ВМС Украины на своей официальной странице в Facebook, в этом районе корабли международной коалиции проводили практические стрельбы.

В сообщении говорится, что "Российская Федерация, пренебрегая нормами международного морского права, провоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря".

Несколько дней назад отряд из десяти кораблей российского флота начал маневры в Черном море, где стартовали военно-морские учения Sea Breeze стран НАТО.

Отметим, Киев считает, что Россия нарушает права Украины в Черном и Азовском морях.

Ранее международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить 24 украинских моряков и три украинских судна, задержанных 25 ноября 2018 года на входе в Керченский пролив за нарушение российской границы и вторжение в территориальные воды России.

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Украина заявила о заходе "Сметливого" в закрытую зону учений Sea Breeze

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Теги: украина, сметливый, учения нато



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