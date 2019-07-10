В Сургуте работников нескольких кафе уволили по смс, после чего не отдают трудовые книжки и не возвращают долги по зарплате

В Сургуте десятки работников заведений, расположенных в фуд-корте ТРЦ "Аура", оказались без зарплат и трудовых книжек. К ситуации подключилась прокуратура, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, речь идёт о 40 или 50 пострадавших, работавших в шести кафе. Им якобы в одночасье – среди ночи – объявили, что они уволены, а после не стали выдавать ни положенную зарплату, ни трудовые книжки. При этом долги якобы доходят до сотен тысяч, а сообщение об увольнении теперь уже бывшие работники получили в мессенджере.

В пресс-службе окружной прокуратуры Накануне.RU сообщили, что в её сургутском отделе зарегистрировано коллективное обращение жертв работодателя о долгах по зарплате и невыдаче трудовых книжек.

"Проверка продлится до 18 июля. Запрошены документы. Сумма долга уточняется", - добавили в прокуратуре.