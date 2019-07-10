01 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
заседание политсовета Единая Россия, свердловское отделение, Шептий, Бидонько (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловские "единороссы" будут вычитывать в соцсетях посты участников праймериз

Свердловские "единороссы" опасаются, что площадку предварительного голосования будут использовать "не в целях, которые мы с вами преследуем", поэтому предложили внимательно мониторить соцсети кандидатов.

Об этом на заседании регионального политсовета на "Иннопроме" рассказал секретарь отделения "Единой России" в Свердловской области Виктор Шептий, передает корреспондент Накануне.RU.

"Раньше мы могли отказать только в случае, если человек состоит в другой партии или имеет судимость. А до нас человек в политике мог такого понатворить..." - заявил он.

По словам Шептия, партийцы будут мониторить соцсети участников предварительного голосования. Видимо, это поможет отфильтровать кандидатов по убеждениям.

Секретарь реготделения еще раз подтвердил, что решением партии на довыборы в заксобрание Свердловской области будет выдвинут депутат-бизнесмен Владимир Смирнов.

заседание политсовета Единая Россия, свердловское отделение, Чечунова, Жуков, Шептий, Бидонько(2019)|Фото: Накануне.RU

заседание политсовета Единая Россия, свердловское отделение, Бабушкина, Высокинский(2019)|Фото: Накануне.RU

заседание политсовета Единая Россия, свердловское отделение(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

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Свердловские "единороссы" будут вычитывать в соцсетях посты участников праймериз

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Теги: Виктор Шептий, праймериз единая россия



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