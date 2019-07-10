Свердловские "единороссы" будут вычитывать в соцсетях посты участников праймериз

Свердловские "единороссы" опасаются, что площадку предварительного голосования будут использовать "не в целях, которые мы с вами преследуем", поэтому предложили внимательно мониторить соцсети кандидатов.

Об этом на заседании регионального политсовета на "Иннопроме" рассказал секретарь отделения "Единой России" в Свердловской области Виктор Шептий, передает корреспондент Накануне.RU.

"Раньше мы могли отказать только в случае, если человек состоит в другой партии или имеет судимость. А до нас человек в политике мог такого понатворить..." - заявил он.

По словам Шептия, партийцы будут мониторить соцсети участников предварительного голосования. Видимо, это поможет отфильтровать кандидатов по убеждениям.

Секретарь реготделения еще раз подтвердил, что решением партии на довыборы в заксобрание Свердловской области будет выдвинут депутат-бизнесмен Владимир Смирнов.