День ноунеймов: На GMIS в конгресс-холле за 10 млрд некому обсуждать червяков

На GMIS день ноунеймов, передает корреспондент Накануне.RU.

Ключевая дискуссия Курчатовского института о природоподобных технологиях (от которых, по убеждению Владимира Путина, червяки вылазят из земли) проходит без главы института Ковальчука и помощника президента Андрея Фурсенко.

Отметим, что открытие международного форума индустриализации состоялось вчера, Владимир Путин выступил с пятиминутной речью и уехал. В соцсетях после этого многие обсуждают фразу президента:

"Все знают: да, ветряная генерация хороша. Но про птиц разве вспоминают? Сколько птиц гибнет. Они [ветряные мельницы] так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутка - это последствия применения этих современных способов получения энергии".

Пожалуй, это единственное, чем запомнился форум GMIS общественности. Между тем, специально к его проведению в Екатеринбурге открыли конгресс-центр за почти 10 млрд руб., которые успешно и с размахом освоила "Синара-Девелопмент" Дмитрия Пумпянского. Примечательно, что по итогам визита президента эксперты не выделили открытие нового здания за 10 млрд в числе ярких событий приезда главы государства.