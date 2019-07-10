01 Августа 2020
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Общество
Александр Ковальчик (2018) | Фото: Накануне.RU

Копать здесь! В Екатеринбурге контролировать земляные работы будет автоматизированная система

На стенде Екатеринбурга в ходе выставки Иннопром городские власти презентовали автоматизированную информационную систему (АИС) "Контроль земляных работ", которая позволит мэрии, в частности, следить за "раскопками" в столице Среднего Урала в оперативном режиме, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Перед разработчиками АИС стояла задача повысить эффективность и качество предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ, обеспечить мониторинг и контроль текущего состояния раскопанных участков.

Как пояснил Накануне.RU первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, в этом году, по сравнению с прошлым, раскопок примерно на 400 меньше (на 10%), и такая тенденция будет продолжаться. По его словам, сами ямы закапывают после ремонта сетей в течение нескольких суток (летом быстрее), а на асфальтирование и благоустройство территории, в том числе восстановление газона, даётся две недели.

"Если всё сделать качественно и по нормативу, раскопки никого особо "напрягать" не будут, - считает чиновник. - С учётом, что их количество будет уменьшаться, мы придём к ощутимым для горожан результатам".

Предложение Ковальчика разработчикам системы - включить в неё не только муниципальную территорию, но и остальные земли - неразграниченные, ТСЖ и так далее - вплоть до дворов.

"Потому что ТСЖ и управляющие компании фактически остаются один на один с сетевиками, будь то "Водоканал" или "Т Плюс", - поделился первый вице-мэр. - Надо от этой зависимости уходить, наладив чёткий и открытый контроль".

Ковальчик считает, что информация, поступающая в АИС по всем возможным каналам - от устроителей работ до бабушек возле подъездов - должна аккумулироваться в мэрии. И если сетевики не укладываются в отведённые регламентом сроки, администрация Екатеринбурга начнёт на них жёстко воздействовать.

"В настоящее время, пока до нас эта информация дойдёт, у жителей все нервы и жилы уже заканчиваются, - посетовал первый замглавы муниципалитета. - Нам обязательно нужна обратная связь".

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Копать здесь! В Екатеринбурге контролировать земляные работы будет автоматизированная система

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Теги: раскопки, ковальчик, водоканал



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