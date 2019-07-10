Протекающий потолок нового ледового дворца в Березниках отремонтирует подрядчик

В администрации Березников прокомментировали ситуацию с потопом в Ледовом дворце, открытом чуть более недели назад, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации мэрии, причиной протечки кровли стал незакрытый клапан в системе вентиляции помещения фойе и засор листвоуловителей дождеприемных воронок. Подрядчику предписано провести дополнительную герметизацию кровельных примыканий.

Напомним, видеозапись, на которой видно, как с потолка спортивного объекта на пол течет вода, опубликовали в группе "ЧП Березники" социальной сети "ВКонтакте".

"Вот вам и новый каток", - подписал автор свой пост сообщения. "Дворец замироточил", "Это слезы налогоплательщиков", - шутят подписчики в комментариях.

Строительство крытого ледового катка началось еще в конце 2016 года. При этом за основу был взят проект быстровозводимого сооружения, аналогичное тем объектам, которые в свое время довольно оперативно возвели в соседнем Александровске и Губахе. Торжественное открытие состоялось 29 июня.

Ледовая коробка крытого катка имеет размеры 56 на 26 м и соответствует параметрам Международной федерации хоккея на льду. Общая площадь составляет 3152 кв.м. Трибуны вмещают 300 человек. В здании оборудован пункт проката коньков.