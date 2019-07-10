Летевший из Черногории в Москву самолет экстренно сел в Калуге из-за обморока пилота

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из Тивата в Домодедово, экстренно сел в Калуге из-за обморока у первого пилота экипажа (вероятно, имеется в виду КВС – командира воздушного судна), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"При подлете к Москве, когда самолет уже пошел на снижение, первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. Лайнер был вынужден совершить из-за этого посадку в калужском аэропорту", - сказал источник.

По его словам, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Состояние пилота уточняется.