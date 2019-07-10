В Петербурге при сносе нелегального кафе одного чиновника пытались поджечь, другого - задушить

Группа мужчин напала на сотрудников горадминистрации Петербурга во время демонтажа нелегального уличного кафе.

Как заявила представитель комитета по контролю за имуществом (ККИ), одного из чиновников пытались задушить, а другого – поджечь, облив бензином из канистры.

Инцидент произошел на улице Доблести в Южно-Приморском парке. На четырех автомобилях подъехала группа неизвестных, примерно 12-15 человек. Они стали угрожать, рассказала РИА Новости представитель ККИ. Нападавшие успели скрыться до приезда полиции.

В феврале 2016 года в Москве были демонтированы 104 незаконно построенных здания. К правительству Москвы был подан иск на 1,8 млрд рублей за так называемую февральскую "ночь длинных ковшей", когда в столице был произведен снос "самостроев" у нескольких станций метро.