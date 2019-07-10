Дочь Винокура рассказала, как с риском для жизни похудела до 43 кг ради Большого театра

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://perevozki.youdo.com/krasnoyarsk/pereezdy/: подробности...
Услуги электрика в Электростали - http://remont.youdo.com/electrician/geo/uslugi-elektrika-v-elektrostali/.
Смотрите: http://perevozki.youdo.com/kazan/zakazgazeli/tag/sgruzchikami/ - подробное описание здесь.



Общество В России Москва
Анастасия Винокур (2019) | Фото:instagram.com/nastyavinokur

Дочь Винокура рассказала, как с риском для жизни похудела до 43 кг ради Большого театра

33-летняя дочь юмориста Владимира Винокура Анастасия рассказала, как пробивалась на сцену Большого театра. Девушка избавилась от образа "блатной", но такой ценой, которую сейчас она называет "страшным сном".

Не обладая классическим балетным телосложением, Анастасия решила добиться нужных параметров силой воли. И было это еще на этапе учебы. Для балетных существует негласная формула веса: рост минус 120. Таким образом, для 163-сантиметровой Анастасии вес должен был составлять всего 43 кг.

"Взвешивания при ежегодном мед.осмотре были адом.... Но если ты уже начал, то надо идти на пролом и бороться до конца! В ход шли все методы, что бы сравнять эту заветную разницу в 20, балетные параметры! При 163, мне надо было весить 43 кг. Что с моими мышечными ногами было просто невозможно! Самый переломный переходный момент пришелся на 1 курсе училища! Был прогон к концерту практики, и девочка работавшая тогда уже в театре, не пришла станцевать "танец с барабаном" из балета "Баядерка" и меня просто в шутку выпихнули на сцену из за кулисы, я знала порядок и станцевала просто в кайф, получив партию на ближайшие 3 года....", - рассказывает Винокур на своей странице в Instagram.

"Я отчетливо понимала, что бы выходить в костюме в виде драной короткой юбки и только бра, на основной сцене Большого театра, надо соответствовать! Я прекрасно помню тот день, когда я решила изменить себя и поставила цель! Похудеть! Тогда я еще не понимала всей опасности своих действий для моего здоровья, которые потом дадут о себе знать! Об этом мало кто говорит, обычно все молчат, а кто то и не догадывается, что такая проблема в училищах существует и по сей день!", - продолжает девушка.

Она использовала все известные способы: "диета Кафельникова", выпаривание жидкости в сауне, обертывания в целлофан и резиновые штаны, голодание, мочегонные и слабительные средства.

"Вся еда, которую давала мне мама с собой в школу в термосе спускалась в туалет! Так ушли еще 4 заветных кг. (Всего -8 кг) Но до разницы я не дотягивала еще на 3 кг! На тот момент я не могла говорить и двигаться, просто не было сил, но только первое время, потом энергия появились от какой-то легкости и гордости, что я смогла! Я это сделала! Теперь меня, вечно блатную, начали считать Человеком, тк у меня не торчали щеки из за ушей, теперь меня можно было уважать, если Винокур смогла, то и вы сможете! Таков был девиз педагогов и не только... Так я держалась, потом срывалась на протяжении 3х лет до выпуска, каждый день доказывая, тк с меня спрашивали в два раза больше, что я могу сама что то из себя представлять, что мама или папа не выйдут за меня станцевать!" – рассказывает Анастасия.

Работая в Большом театре, она несколько раз попыталась добиться роли мечты, но "так и не сложилось".  

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дочь Винокура рассказала, как с риском для жизни похудела до 43 кг ради Большого театра

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: анастасия винокур, похудение, большой театр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров