Дочь Винокура рассказала, как с риском для жизни похудела до 43 кг ради Большого театра

33-летняя дочь юмориста Владимира Винокура Анастасия рассказала, как пробивалась на сцену Большого театра. Девушка избавилась от образа "блатной", но такой ценой, которую сейчас она называет "страшным сном".

Не обладая классическим балетным телосложением, Анастасия решила добиться нужных параметров силой воли. И было это еще на этапе учебы. Для балетных существует негласная формула веса: рост минус 120. Таким образом, для 163-сантиметровой Анастасии вес должен был составлять всего 43 кг.

"Взвешивания при ежегодном мед.осмотре были адом.... Но если ты уже начал, то надо идти на пролом и бороться до конца! В ход шли все методы, что бы сравнять эту заветную разницу в 20, балетные параметры! При 163, мне надо было весить 43 кг. Что с моими мышечными ногами было просто невозможно! Самый переломный переходный момент пришелся на 1 курсе училища! Был прогон к концерту практики, и девочка работавшая тогда уже в театре, не пришла станцевать "танец с барабаном" из балета "Баядерка" и меня просто в шутку выпихнули на сцену из за кулисы, я знала порядок и станцевала просто в кайф, получив партию на ближайшие 3 года....", - рассказывает Винокур на своей странице в Instagram.

"Я отчетливо понимала, что бы выходить в костюме в виде драной короткой юбки и только бра, на основной сцене Большого театра, надо соответствовать! Я прекрасно помню тот день, когда я решила изменить себя и поставила цель! Похудеть! Тогда я еще не понимала всей опасности своих действий для моего здоровья, которые потом дадут о себе знать! Об этом мало кто говорит, обычно все молчат, а кто то и не догадывается, что такая проблема в училищах существует и по сей день!", - продолжает девушка.

Она использовала все известные способы: "диета Кафельникова", выпаривание жидкости в сауне, обертывания в целлофан и резиновые штаны, голодание, мочегонные и слабительные средства.

"Вся еда, которую давала мне мама с собой в школу в термосе спускалась в туалет! Так ушли еще 4 заветных кг. (Всего -8 кг) Но до разницы я не дотягивала еще на 3 кг! На тот момент я не могла говорить и двигаться, просто не было сил, но только первое время, потом энергия появились от какой-то легкости и гордости, что я смогла! Я это сделала! Теперь меня, вечно блатную, начали считать Человеком, тк у меня не торчали щеки из за ушей, теперь меня можно было уважать, если Винокур смогла, то и вы сможете! Таков был девиз педагогов и не только... Так я держалась, потом срывалась на протяжении 3х лет до выпуска, каждый день доказывая, тк с меня спрашивали в два раза больше, что я могу сама что то из себя представлять, что мама или папа не выйдут за меня станцевать!" – рассказывает Анастасия.

Работая в Большом театре, она несколько раз попыталась добиться роли мечты, но "так и не сложилось".