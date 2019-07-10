По Перми пронёсся ураган – в городе повалены деревья и затоплены улицы

В Перми разбираются с последствиями буйства стихии – в городе повалены деревья, улицы частично затоплены, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Судя по кадрам из соцсетей, которыми делятся очевидцы, ураган был коротким, но сильным. Некоторые улицы подтопило. Больше пострадали деревья, которые вырывало с корнем и бросало на землю или автомобили.

Также очевидцы рассказывают, что вырванные с корнем деревья "опрокинуты" на линию электропередач на перекрёстке Ленина – Плеханова.

Те самые деревья, которые "облокотились" на провода