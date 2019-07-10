01 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области будут судить местную жительницу, которая не стала лечить своего 5-летнего ребенка с ВИЧ-инфекцией

Жительница Копейска предстанет перед судом за оставление в опасности своего 5-летнего ребенка с ВИЧ-инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С декабря 2017 года по октябрь 2018 года женщина игнорировала требования медработников о необходимости прохождения обследования и лечения ребенка.

Тем самым она оставила своего ребенка без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии.

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В Челябинской области будут судить местную жительницу, которая не стала лечить своего 5-летнего ребенка с ВИЧ-инфекцией

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Теги: ребенок, суд, прокуратура, больница, лечение,



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