Да на них пахать надо! На GMIS выяснили, что вовлечение женщин в промышленность добавит к мировому ВВП до $17 трлн

По подсчётам Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО), вовлечение женщин в промышленность может добавить к мировому ВВП от 10 до 17 трлн долларов. Сейчас активность женщин в этой сфере ограничена госполитикой: специальности традиционно разделяют на женские и мужские, программы поддержки для них находятся в зачаточном состоянии, а соцпроекты и проекты в сфере креативных индустрий, которыми чаще всего занимаются женщины, неинтересны банкам. По данными Минпромторга, в России промышленные специальности выбирают лишь 24% выпускниц вузов. Увеличить эту долю власти рассчитывают за счет цифровизации, которая в теории должна не только облегчить условия труда, но и сделать рынок более доступным для женщин в глубинке.

Сессия, посвящённая женскому предпринимательству и роли женщин в четвертой промышленной революции, состоялась на саммите GMIS. Тему продвигает основной инициатор форума ЮНИДО, по подсчетам организации, при сегодняшних темпах на то, чтобы добиться гендерного равенства в экономике, потребуется 200 лет. Успешными кейсами могут похвастаться развитые или просто богатые страны.

Главный исполнительный директор арабской компании-производителя комплектующих для авиационных гигантов Boeing и Airbus Strata Manufacturing Исмаил Али Абдулла рассказал, что 52% должностей в компании занимают женщины. Многие специальности в ОАЭ создавались с ноля, компания создала учебный центр и набирала сотрудников на основе гендерной нейтральности. Женщины в ОАЭ работают в нефтяных компаниях и крупных корпорациях, рассказал Али Абдулла. "В 2010 г. глава страны увидел возможность экономического развития в увеличении роли женщин. Это госзадача – довести долю женщин до существенной", – сказал он.

Россия связывает надежду на вовлечение женщин в экономику с цифровизацией, которая для отечественных компаний до сих пор является понятием абстрактным. "Меняется облик промышленности, ее лицо. И больше возможностей возникает у женщин. А что делают предприятия? Только 34% промышленных предприятий имеют стратегии цифровизации. Нам кажется, что это низкий процент и надо думать об этом", – сказала заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова.

В ходе дискуссии она нарисовала утопичную картину: с приходом цифровизации "девочка из небольшого города" сможет через специальную платформу реализовать свой проект, не выходя из дома: нарисовать принт для швейной фабрики и тут же продать его.

Представители ЮНИДО одернули: не во всех отдаленных территориях есть интернет, не говоря уже о высоких технологиях, кроме того, проблемой остается нежелание банков кредитовать стартапы. Когда бизнес-проект становится интересным банковским системам, он, как правило, уже научился выживать за счет других источников, сказала президент Фонда развития общественной дипломатии "Женский взгляд" Вероника Пешкова.



Специфика женского предпринимательства – большая доля самозанятых, отметила генеральный секретарь Иорданской национальной комиссии по делам женщин Сальма Нимс. "Мы должны брать пример с мировых экономик, в которых самозанятые составляют важную часть. Люди готовы самостоятельно принимать те или иные решения, но нужно защищать устойчивость условий их работы", – сказала она. И вновь мировая практика не совпала с российскими реалиями – курсом на фискальный учет самозанятых.

Система образования, господдержка, стимулирование частного бизнеса на вовлечение женщин – решение проблемы на макроуровне поднимет доход женщин на 12%. "80% потребления контролируют женщины. Поэтому поддержка их участия в экономике содержит большой потенциал экономического роста для стран", – заключила Нимс.