Спор "Роснефти" и "Транснефти" - не повод для реакции президента, - Кремль

В Кремле прокомментировали спор между компаниями "Роснефть" и "Транснефть" из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это корпоративные вопросы и не повод для реакции президента, передает РИА Новости.

"Роснефть" ранее заявила о снижении объемов добычи нефти, отметив, что это связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов.

По заявлению "Роснефти", нефтепроводы "в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям".

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемой из России нефти были обнаружены 19 апреля. Сообщалось, что "Транснефть" готова возместить ущерб, причиненный нефтяным компаниям из-за поставок "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба".