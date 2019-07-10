Уралец ограбил магазин, съев прямо в зале несколько упаковок колбасы

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Недорогой евроремонт квартир в Москве - http://remont.youdo.com/repair/flat/euroremont/other/novostroyke/
Ремонт массажного кресла, сделать http://remont.youdo.com/furniture/hauling/armchairs/massage/.
Объявление: http://perevozki.youdo.com/kazan/, недорого.



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
санкции, магазины, продукты, сыр, колбаса (2014) | Фото: Накануне.RU

Уралец ограбил магазин, съев прямо в зале несколько упаковок колбасы

В уральском городе Серов возбуждено уголовное дело по факту грабежа магазина. Налетчиком оказался неоднократно судимый рецидивист.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Серовский", во вторник вечером в дежурную часть поступило заявление от директора магазина на улице Народной. Он рассказал, что один из посетителей дебоширит, нецензурно выражается, открыто похищает товар с витрин и тут же ест его. На место в срочном порядке выехала следственно-оперативная группа.

Вскоре выяснилось, что мужчина зашел в магазин, обследовал стеллажи, и, выбрав витрину с колбасными изделиями, сыром и йогуртами, начал тут же надкусывать вакуумные упаковки, вскрывать емкости и употреблять товар. На неоднократные требования работников магазина прекратить и пройти на кассу незваный гость лишь заявлял, что денег у него нет. В итоге ущерб составил около 2 тысяч рублей.

Оказалось, что в торговую точку зашел безработный, в июне освободившийся из колонии и злоупотребляющий спиртными напитками. В этот раз он также был пьян. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за различные уголовные преступления.

По факту открытого хищения товара из магазина полицейские возбудили дело по статье "грабеж". Уральцу грозит до четырех лет лишения свободы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уралец ограбил магазин, съев прямо в зале несколько упаковок колбасы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: грабитель, колбаса, Серов, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров