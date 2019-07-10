Уралец ограбил магазин, съев прямо в зале несколько упаковок колбасы

В уральском городе Серов возбуждено уголовное дело по факту грабежа магазина. Налетчиком оказался неоднократно судимый рецидивист.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Серовский", во вторник вечером в дежурную часть поступило заявление от директора магазина на улице Народной. Он рассказал, что один из посетителей дебоширит, нецензурно выражается, открыто похищает товар с витрин и тут же ест его. На место в срочном порядке выехала следственно-оперативная группа.

Вскоре выяснилось, что мужчина зашел в магазин, обследовал стеллажи, и, выбрав витрину с колбасными изделиями, сыром и йогуртами, начал тут же надкусывать вакуумные упаковки, вскрывать емкости и употреблять товар. На неоднократные требования работников магазина прекратить и пройти на кассу незваный гость лишь заявлял, что денег у него нет. В итоге ущерб составил около 2 тысяч рублей.

Оказалось, что в торговую точку зашел безработный, в июне освободившийся из колонии и злоупотребляющий спиртными напитками. В этот раз он также был пьян. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за различные уголовные преступления.

По факту открытого хищения товара из магазина полицейские возбудили дело по статье "грабеж". Уральцу грозит до четырех лет лишения свободы.