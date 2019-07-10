Погибшему Сергею Доренко выписали штраф за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналисты обнаружили штраф, выписанный погибшему главреду радиостанции "Говорит Москва" Сергею Доренко через неделю после его смерти.

Напомним, журналист погиб 9 мая в Москве – он ехал на мотоцикле, когда случился разрыв аневризмы грудной аорты. В результате сердечного приступа Доренко на своем транспортном средстве врезался в бетонное ограждение дороги.

По данным РИА Новости, в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов фигурирует штраф на 3 тыс. руб. от 24 мая. В документе говорится, что нарушение было зафиксировано 16 мая.