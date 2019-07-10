Тюменская область проведет "работу над ошибками" по итогам национального рейтинга инвестклимата

Власти Тюменской области проведут "работу над ошибками" по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства, такое заявление сделал глава региона Александр Моор на заседании совета, которое прошло при участии регионального предпринимательского сообщества.

Глава региона заявил, что достигнутые регионом показатели будут изучены, особенно слабые стороны. В частности, внимательно проанализирована будет деятельность контрольно-надзорных органов, поскольку именно это направление в целом по России было отмечено, как проблемное.

Напомним, в рейтинге по итогам прошлого года Тюменская область заняла третье место, после Москвы, ставшей в этот раз первой и Татарстана.

"При этом по интегральному показателю от первого места нас отделяет всего один балл, а от второго – 0,7 балла. В целом мы достигли хорошего результата. Наша основная цель – сохранение комфортной инвестиционной среды, и у нас это получилось", – подчеркнул Александр Моор.

Директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов отметил, что конкуренция между российскими регионами за позиции в национальном рейтинге инвестклимата растет с каждым годом. При этом в стране имеется значительный потенциал для дальнейшего роста показателей: лидер рейтинга 2019 года Москва набрала 283,6 балла, при этом максимально возможное значение показателя – 400 баллов. Он предложил продолжить изучение и внедрение в Тюменской области опыта передовых регионов по упрощению процедур получения разрешений на строительство, лицензированию перевозки пассажиров и регистрации прав собственности. Также Леонид Остроумов предложил организовать в Тюмени промышленный технопарк на базе ДСК-500 и внедрить механизм по организации муниципальных индустриальных площадок.

Для получения прямой связи инвесторов и предпринимателей с руководством региона глава профильного департамента предлагает создать отдельный блог или интернет-платформу, где бизнес мог бы генерировать свои инициативы.

Региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло сообщила, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе растет. По данным на начало 2019 года зарегистрировано более 33,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и свыше 32,4 тыс. юридических лиц.

Касаясь темы административного давления, бизнес-омбудсмен отметила, что по итогам 2018 года 32 федеральных и региональных контрольно-надзорных ведомства провели в отношении предпринимателей более 786 тысяч проверок. Это на 176,4 тыс. больше, чем в 2017 году. В то же время в результате проверочных мероприятий в 2018 году было выявлено 88 тыс. 233 нарушения – на 17 тыс. 768 больше, чем годом ранее.

Участники совета выразили мнение, что регион должен активней предлагать на федеральном уровне инициативы по совершенствованию законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. Александр Моор, в свою очередь, отметил, что и на федеральном, и на региональном уровнях на первом месте в законотворческой работе должны находиться пожелания и идеи самих представителей бизнеса.