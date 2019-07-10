01 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО В России
Владимир Путин на встрече с жителями Екатеринбурга, 9 июля 2019 г. (2019) | Фото: kremlin.ru

Визит Путина возбудил страсти на Урале. Эксперты же заметили лишь выступление по Грузии

Приезд Владимира Путина в Екатеринбург, его укороченный визит на GMIS и "Иннопром" и выход в народ взывали бурления в местных соцсетях и среди наблюдателей.

Высказывалась версия, что президент хотел показать свое недовольство именно местными элитами, которые оскандалились в связи с делом по госизмене в полпредстве УрФО и теми же протестами против храма в сквере, ведь он не провел встречу ни с губернатором, ни с полпредом, нигде нет даже традиционных фото встречи Путина в аэропорту.

По другой версии, Владимир Путин избрал Екатеринбург как уникальное место, где он продемонстрирует себя близким к народу президентом, поднимет рейтинг и успокоит своим присутствием город, в котором возможны волнения.

Куйвашев, Цуканов(2019)|Фото: ВГТРК

Эксперты Накануне.RU в то же время считают, что ничего экстраординарного вчера, 9 июля, в Екатеринбурге не произошло. Жители Среднего Урала просто наблюдали обычный рабочий визит президента. Более того, из всех заявлений Путина московские политологи выделяют лишь грузинскую тематику, любопытно, что форум индустриализации или открытие специально под это мероприятие конгресс-центра за 10 млрд руб., которые осваивала "Синара-Девелопмент", не отметил никто из них.

"Серьезных заявлений, кроме Грузии, я вчера не услышал. Поэтому в принципе только это заявление и все. Путин прав, я тоже считаю, что совершенно не нужно вступать в санкционную войну с Грузией. Поэтому, в принципе, поездка была весьма стандартной, повестка тоже. Путин посетил Екатеринбург, прошло это у него быстро. Нельзя сказать, что проходной сюжет, есть такой термин – рабочая поездка. Такой формат скорее. Но и проходным визит считать тоже нельзя", – говорит политолог Максим Жаров.

встреча Путина со студентами УрФУ(2019)|Фото: Р-24

Политолог Павел Салин поясняет, что выход Путина к народу – федеральный тренд в последние два месяца.

"Любая площадка у Путина, в Москве, в регионах – площадка всероссийская. Те заявления, которые он делал, они, благодаря его пулу СМИ, тоже федеральные", – говорит он.

"Я не думаю, что такой выход в народ был организован как уникальное спецмероприятие именно для Урала. Владимир Путин на разных площадках любит демонстрировать близость к народу. Кстати, делается это после того, как социологические замеры показали, что населению кажется, будто он отдалился. Выход Путина в народ – это не чисто екатеринбургская история, к протестам в сквере их и вовсе привязывать нельзя, Владимир Путин последние два месяца такие методы практикует на самых разных площадках. Это общий тренд в рамках его всероссийского позиционирования. Для этого подбираются удобные площадки. Нет, не надо думать, что это единственная точка страны – Екатеринбург, где Путин решил пообщаться с людьми", – заканчивает он.

Владимир Путин на встрече с жителями Екатеринбурга, 9 июля 2019 г.(2019)|Фото: instagram.com/vestiural

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Визит Путина возбудил страсти на Урале. Эксперты же заметили лишь выступление по Грузии

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Теги: Путин, Екатеринбург, визит Путина в Екатеринбург



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Ранее 09.07.2019 17:26 Мск Екатеринбург в пробках обсуждает Путина

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